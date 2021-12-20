〈光洋科經營權之爭〉股臨會進入倒數階段 兩大國際機構各支持一方

隨著光洋科 (1785-TW) 股臨會倒數最後一周，兩大國際外資投票顧問機構 Glass Lewis 與 ISS 分別在上周五、今 (20) 日表態，其中，Glass Lewis 支持公司派馬堅勇團隊、ISS 則支持大股東台鋼集團。

Glass Lewis 認為，前獨董吳美慧召集的股臨會理由薄弱、企圖混淆投資人，因此投票支持公司派馬堅勇團隊提名人選的建議，對台鋼集團提名董事人選則全數反對。

另外，Glass Lewis 指出，台積電日前發表英文公開信，支持馬堅勇領導的光洋科團隊，為台積電少有以公開書信方式表達支持對象，透露不尋常的訊息，顯示若台鋼此次在董事會取得成功，將對光洋科及半導體供應鏈產生額外風險。

另一國際機構 ISS 則表態支持大股東台鋼集團推薦的董事、獨立董事過半席次，並建議外資投票給台鋼集團 5 席，包括 2 席一般董事與 3 席獨立董事，同時建議外資投票給馬堅勇 4 席，包括 3 席一般董事與 1 席獨立董事。

ISS 也提到，由獨董吳昌伯召開的股臨會，董事會更新理由模糊，缺乏令人信服的理由來改變董事會，並認為在公司治理最佳實踐上，光洋科目前缺乏財務專長的董事成員，因此建議股東以每個候選人的資格與經驗來進行評估。