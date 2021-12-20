華碩攜手台大成立研發中心 三年擬投入逾1億元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (20) 日宣布攜手台灣大學共同成立研發中心，並導入科技部前瞻技術產學合作計畫，預計三年內投入逾 1 億元，聚焦在先進電磁、下世代量子電腦、物聯網、人工智慧等領域，藉由產學資源串聯，提升台灣科技產業發展。

華碩董事長施崇棠表示，面對全球數位化轉型趨勢，華碩近年積極拓展人工智慧、AIoT 等領域事業，也希望透過台灣產學研發基礎結合下，進一步將台灣研發實力推向國際舞台，期許成為「亞洲第一、世界頂尖」。

華碩共同執行長許先越也指出，華碩內部鼓勵各事業單位透過產學合作、策略聯盟，朝三大方向布局，包含推動創新創業轉化成商業應用，其次是關注各領域新科技技術發展，最後則是完整創新生態圈。

華碩表示，這次產學合作，將結合台大電資學院、工學院、醫學院等七系所研究與實務量能，同時導入科技部前技術產學合作計畫，預計第一階段三年總研發經費將達逾 1 億元，鎖定核心技術、關鍵領域發展。

核心技術研發上，華碩進一步指出，將鎖定散熱、顯示器色彩訊號處理、電磁干擾相容技術等，關鍵技術目前則鎖定人工智慧、下世代通訊技術、量子電腦領域開發。

今日華碩台大研發中心揭牌儀式，由華碩董事長施崇棠、台大校長管中閔共同主持。