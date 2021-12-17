台股翻紅站上17800點 外資終止連5賣 三大法人買超57.14億元

台股今 (17) 日走勢震盪，電子族群欲振乏力，鋼鐵、塑橡膠等傳產股接棒扮演撐盤要角，不過，終場前台積電湧入買盤急速拉高，帶動指數翻紅上漲 26 點，收在 17812 點，成交值增至 3450 億元以上。三大法人合計買超 57.14 億元，外資終止連 5 賣。

加權指數周線終止連 2 紅，累計單周小跌 13 點。觀察法人資金變動情形，外資今天轉為買超 30.52 億元，終止連續 5 個交易日賣超；投信連 4 買，加碼敲進 35.67 億元；自營商則賣超 9.04 億元。三大法人合計買超 57.14 億元。

美股那指、費半周四大跌，台積電今天股價一路在盤下震盪，但跌幅有限，尾盤更是湧入大量買單，帶動股價急拉翻紅收 607 元；聯發科、日月光投控、國巨、廣達等電子指標股則震盪走低；大立光獲得外資調高目標價至 2600 元，激勵股價直奔漲停，創 2 個多月來新高。

市場資金今天轉進鋼鐵族群，中鋼勁揚逾 3%，站上 35 元，帶動東和鋼鐵、中鴻拉出逾半根漲停，世紀鋼、威致、燁輝、盛餘、新光鋼等漲勢都相當凌厲，上市鋼鐵類股指數終場勁揚近 3%，為盤面吸金族群。塑膠族群也扮演撐盤要角，台塑領漲約 1.5%，南亞漲近 2%，亞聚、聯成、國喬等也都有 1% 以上的漲幅。