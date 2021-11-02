報復式看電影？AMC稱10月創疫情迄今單月票房最高 激勵股價漲近5%

全美最大連鎖電影院 AMC (AMC-US) 週一 (1 日) 大漲，該公司表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，甫結束的 10 月是營收表現最好的一個月。

AMC 表示，上個月旗下美國電影院的門票收入是自 2020 年 2 月以來最高紀錄 (當月為全國電影院因疫情而關閉的前一個月)，且旗下國際地區的電影院也是如此。

在 Reddit 上深受散戶投資者喜愛、具有謎因股特色的 AMC 週一大漲 1.69 美元或 4.78%，收 37.07 美元。顯見，儘管該股票今年迄今漲逾 1500% 的表現，很大程度上與實際業務和廣泛產業狀況脫鉤，但投資者仍熱切期盼本週預計公布的第三季財報。

AMC 的競爭對手 IMAX (IMAX-US) 上週表示，公司業務創下有史以來最好的 10 月，主要歸功於科幻電影《沙丘》和累積許久的觀眾需求。

反觀 IMAX 上週五儘管公布了虧損小於預期且營收略有成長的財報，市場仍不買單，股價重挫 6%。

AMC 表示，「10 月份全美票房產業遠高於 2020 年 2 月以來任何月份」的消息，激勵週一同業的股價表現。IMAX 週一回漲 4.51% 至每股 19.70 美元，Cinemark (CNK-US) 大漲 11.17% 至每股 20.90 美元。