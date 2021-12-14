光陽投資1億美元結盟美國哈雷 進軍全球電動重機市場

國內機車大廠光陽 KYMCO 宣布，投資美國哈雷大衛森 Harley-Davidson, Inc.(HOG-US) 旗下電動車子公司 LiveWire，投資金額達 1 億美元 (約新台幣 27.8 億元)，而 LiveWire 預計通過與公開交易的特殊目的收購公司 AEA-Bridges Impact Corp.( IMPX-US) 合併，並於紐約證交所掛牌上市，光陽將透過此次交易，在最終併購交易完成時持有 LiveWire 約 4% 的股權。

光陽說明，LiveWire 合併上市後預估企業價值可達 23.1 億美元，上市前的募資取得款項，將為哈雷大衛森進入電動車市場的戰略計畫提供充分資金，並加速其提升市場開拓、產品開發、全球製造和銷售能力。

光陽集團董事長柯勝峯表示，LiveWire 擁有來自哈雷歷史悠久的血統，在二輪車文化中具指標意義，雙方策略結盟後，LiveWire 將可加速在電動機車產業的發展，同時光陽也藉此宣示進入全球電動重機市場的決心。

LiveWire 在哈雷大衛森內部成立已有 10 年，於 2019 年成為專門發展電動機車的獨立部門，專注打造於都會市場的全電動機車品牌，目前是美國第一家上市的電動機車公司，以北美和歐洲市場為主，並計畫擴展到亞洲和其他地區。