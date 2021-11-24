麗臺智慧醫療布局報捷 全年營收貢獻可望翻倍

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 近年擴大布局醫療事業，除擁有自有醫療品牌 amor 外，也陸續推出健康手環、血氧儀等產品，在基期較低下，今年醫療營收貢獻可望較去年翻倍成長。

麗臺也宣布，將參與 12 月醫療科技展，展示首台內含台灣健保卡讀卡功能的心電圖機。

麗臺表示，內建健保卡讀卡功能的心電圖機 HRV Guard 操作上僅需 30 秒，即可利用心電訊號測得使用者平均心率、心率變異度、心電圖、心跳不規律等生理資訊，可望協助醫療診所、機構應用，同時因應後疫情時代，也規劃將租賃服務納入血氧應用、AI 雲端報表等應用。

麗臺進一步指出，在血氧應用上，在防疫需求增溫下，血氧儀產品也成功推廣至國際市場中，目前已陸續獲得美國 FDA、日本 PMDA、台灣 TFDA 等國際醫療認證，並陸續出貨，樂觀預期今年血氧儀出貨將較去年倍數成長。

麗臺醫療布局鎖定智慧醫療生態系、心血管健康管理等領域上，在醫務管理拓展上，近期也推出 ProfitPoint 全民健保申報智能輔助系統，並與多家區域、地方醫院顧問合作，優化申報流程。

麗臺目前仍有逾 9 成營收貢獻來自顯卡業務，但根據財報顯示，今年前三季智慧醫療部門營收達近 1 億元，較去年翻倍成長，也凸顯近年醫療布局有成，展望今年，在顯卡業務穩定、醫療貢獻下，麗臺營運可望維持高檔，累計今年前三季純益約達 3.55 億元，較去年同期虧轉盈，每股賺 6.63 元。