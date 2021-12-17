〈群益投資展望〉估明年晶圓代工業獲利年增2成 航運業衰退2位數

群益金融集團 (6005-TW) 今 (17) 日舉辦 2022 上半年投資展望線上說明會，明年台股最高點上看 19900 點，而各大產業中，群益投顧董事長蔡明彥預期，明年下半年半導體供需才會接近平衡，並由車電和物聯網推動下一波科技業成長，估明年晶圓代工業獲利續成長 20%，仍為台股的中流砥柱，惟航運業整體獲利，恐在今年的高基期下呈現二位數衰退。

群益指出，受惠半導體技術的快速進展，晶片的高效化也為 AI 應用的發展開創無限可能，尤其是近來熱門的元宇宙應用，正是未來科技發展的熱門方向。

另一方面，全球汽車產業受到供應鏈影響甚鉅，明年零組件調整可望逐步平衡，汽車大廠生產將漸入佳境，不過受到全球減碳要求，汽車走向電氣化仍將快速發展，三電 (電池、電機、電控) 為電動車的核心關鍵，相關零組件成長可期。

而隨著汽車終端產品智能化，包括高階製程晶圓生產、異質化材料封裝技術、高層數 IC 載板、更加高頻高速的基材，以及頻寬更高的有線與無線傳輸介面等，都將持續受惠相關技術的發展與終端應用，將持續成為明年科技業的熱門投資焦點。

群益提醒，須留意受疫情帶動需求的產品，如 PC、NB、顯示器和大尺寸 TV，隨著疫情降溫，需求高位恐將難以持續，預期明年 PC、面板需求有降溫疑慮。

非電族群中，隨著全球經濟活動將持續復甦，又有美國減債、通膨升息議題，再加上最重要的全球碳中和政策施行，群益建議投資人關注 4 個方向，包括 (1) 金融：獲利穩定、保值抗通膨，股利政策值得期待；(2) 水泥：碳中和的先驅產業，獲利維持高檔；(3) 鋼鐵：產業供需結構改變，業者可望進入穩定獲利時代；(4) 生技：美國拜登政府欲改善高藥價窘境，台廠商機浮現。

而今年獲利大爆發的航運股，隨著美西祭出滯留櫃罰款後，近來港口岸置貨櫃大減約 66%，有待觀察明年第一季勞資談判，初估全年航運業獲利將衰退 2 位數。