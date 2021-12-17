〈易威法說〉心臟衰竭用藥2023年中前取得中國藥證 同步啟動銷售授權

易威 (1799-TW) 今 (17) 日舉行線上法說，董事長林翰飛表示，下一波營運成長動能將來自治療心臟衰竭藥品，預計 2023 年中前取得中國藥證、2024 年啟動銷售，同時正積極洽談銷售授權，有望 2023 年底獲首筆權利金。

易威旗下藥品沙庫巴曲纈沙坦納片 Entresto，主要適應症為治療心臟衰竭、抗心血管死亡，預計先搶下中國市場後，再進軍美國市場；目前首批 15 箱藥品已送至中國藥監局進行藥證審查，預計明年底、2023 年中前可取得藥證，2024 年啟動中國市場銷售。

林翰飛指出，該藥品的原廠專利至 2026 年 11 月，至今許多中國藥廠試圖挑戰專利卻遭到駁回；易威旗下孫公司江蘇華瀚醫藥則已取得原廠諾華專利許可權，Entresto 可在原廠專利到期前三年、2024 年 3 月 15 日在中國上市。

據統計，原廠諾華 2017 年開始銷售治療心臟衰竭藥品，去年全年銷售額近 25 億美元 (約新台幣 695 億元)，年增 45%、中國市場銷售額約人民幣 13 億元 (約新台幣 57 億元)，預期 2024 年銷售額上看 40 億美元 (約新台幣 1000 億元)。

林翰飛看好，Entresto 屬於慢性病藥，需長期服用，整體病患使用率仍低，加上藥品除了治療心臟衰竭，也已取得高血壓適應症的藥證，隨著人口老化加速，病人使用數增加，將成為下一波營收成長動能。

林翰飛指出，目前持續與中國當地業者洽談銷售策略合作，預計 2024 年藥品上市前可以談定，同時取得一定金額的銷售授權金。