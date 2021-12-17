〈張安平開講〉明年變數多 是「不確定因素最高的一年」

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (17) 日直言，通貨膨脹、疫情再起等影響，現在看明年會是近年不確定因素最高的一年，雖然最近在過預算，但對數字把握度不高。

張安平認為，明年不確定因素有幾個，第一是 FED 要升息三次，會對消費者造成影響，第二，新變種病毒 Omicron 的產生，導致歐洲很多地方 Lockdown，對經濟發展造成影響。

此外，通膨影響也相當大，張安平表示，相較去年物價穩定，供應鏈沒有太大的問題，但今年原物料、能源價格飆漲，且供應鏈問題很難在未來 6 個月之內解決、原物料價格短期也不易下來。

張安平進一步指出，目前電、煤價格漲勢兇猛，生產成本上揚，以煤為例，過往每噸 600 元 (人民幣，下同)，一度漲到每噸 2200-2300 元，現在雖然回到每噸 1200-1300 元，但價格仍很高，且還有缺工，人工成本也漲。

另一方面，以兩岸水泥市場來看，張安平表示，雖然台灣市場還算穩定，但中國第四季狀況不好，水泥消費量年減 35%，加上明年首季有農曆新年，工人返鄉、工地停工等因素，預計要到農曆年後復工時，狀況才會比較明朗。

張安平坦言，整體看下來，明年不確定性因素比今年高很多，甚至是近幾年不確定性因素最高的一年，去年這時候還可以抓到今年的預算目標，但現在看明年把握度不高，內部也已經調整很多次數字。