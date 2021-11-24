20家銀行踴躍參與 中能離岸風電452億元聯貸2.5倍超額認購

兆豐銀行力挺離岸風電融資，主辦中能發電股份有限公司 20 年期、452 億元聯合授信案，最後以超募 2.5 倍的認購額度完成籌組，本案資金將提供中能發電開發總裝置容量 300MW 之離岸風場所需資金。

本次聯貸案由兆豐銀行、台銀、合庫銀、中信銀、土銀及一銀共同統籌主辦，加上另外 10 家本土銀行及 4 家國際外商銀行，共計 20 家金融同業共襄盛舉。

主辦行之一兆豐銀肩負與銀行團、外部顧問、發起股東及借款人間的重要溝通橋樑，持續累積離岸風電產業融資經驗與能量，未來也將持續給予綠能及風電業者融資上的協助，提供客戶最佳的服務品質，以實際行動支持離岸風電產業能在台灣蓬勃發展。

中能發電為國內鋼鐵業龍頭 - 中鋼和丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 為開發彰化外海第 29 號離岸風場，以各別持股 51%、49% 間接轉投資之特殊目的公司。

兆豐銀表示，中鋼為離岸風電產業鏈本土化的重要指標，除了負責在地採購安排及建立本土供應鏈產能、領導風機零組件聯盟外，也全資設立離岸風電水下基礎設施製造廠 - 興達海基，再加上 CIP 對於離岸風場開發、興建、營運及融資豐富的實務經驗，銀行團看好兩大發起人強強聯手，使本案成為最多公股行庫共同參與支持的離岸風電聯貸案。

兆豐銀行表示，本案將依國際標準「綠色貸款原則 2021（Green Loan Principles 2021）」，申請經第三方機構認證成為綠色授信案 (Green Loan)。

