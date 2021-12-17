彰銀領先群倫 榮獲全國績優健康職場獎

彰銀 (2801-TW) 落實 ESG 再創佳績！繼獲得 2021 卓越銀行評比非金控類別「最佳企業社會責任獎」後，因積極落實職場健康管理表現優異，16 日再榮獲衛生福利部國民健康署頒發「全國績優健康職場—活力躍動獎」，並由董事長凌忠嫄代表受獎。

凌忠嫄表示，彰銀視員工為企業最重要資產，致力打造優質健康職場守護員工，除訂有健全多元的福利制度、提供員工每胎 3 至 10 萬元不等之生育津貼鼓勵生育外，並設有各項運動社團如登山、羽球、籃球、排球、網球及桌球等，不時舉辦體育競賽及員工健行等活動，同時長期與心理諮商機構合作，提供員工心理諮詢輔導服務，多管齊下照護員工身心健康。

此外，彰銀也提供優於法令規定的健康照顧，每兩年辦理一次員工健康檢查，並依據健檢分析結果，每年辦理大型健康促進活動及各項健康講座，如「聰明吃 快樂動 健康瘦」減重活動、「脫癮而出，為愛戒菸」活動、「作伙呷健康」健康飲食活動、「彰顯活力 show 健康」健康操活動、「珍愛地球 蔬食樂活」減碳蔬食活動及「職安有您真 FUN 心」創意影片競賽活動等，成效斐然。

彰銀表示，今年度辦理的「健康 Let's go 全球彰銀走透透」任務挑戰活動，更創下海內、外高達全行 81% 同仁參與，顯示健康職場的核心價值已深植人心。彰銀舉辦健康促進活動時，並均本著「取之於社會、用之於社會」精神，結合公益捐贈，將愛與關懷擴及社區及弱勢者。

彰銀積極落實職場健康管理，除於 108 年領先同業通過英國標準協會 (BSI)「ISO 45001：2018 職業安全衛生管理系統」美國 ANAB 與臺灣 TAF 雙認證外，並年年參與衛生福利部國民健康署辦理之健康職場認證，於 107 年獲得「健康啟動標章」、108 年進一步獲得「健康促進標章」，今 (110) 年更於近百家優良企業之激烈競爭中脫穎而出，榮獲「健康職場認證」之最高榮譽「全國績優健康職場」獎，足見用心。

彰銀表示，未來除持續推動多元化健康促進措施，並透過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統精進職安績效外，更希望能將健康促進理念擴及社區鄰里及弱勢者，以落實企業對社會的愛與責任。