彰銀看好升息趨勢爭取聯貸主辦 拚提高淨利差

彰化銀行 (2801-TW) 在核心業務成長帶動下，今年前 10 月稅後純益 74.71 億元，提前超越去年整年獲利，看好未來升息趨勢，可望提高淨利差 (NIM)，進一步挹注獲利表現，明年將善用海外分行與 OBU，爭取海外放款業務提高獲利表現。

彰銀今 (26) 日舉行第 3 季線上法說，彰銀今年前三季稅後純益 67.74 億元，較去年同期增加近 2 成，累計每股稅後純益 (EPS) 0.71 元。

在核心業務部分，隨著下半年疫情趨緩，國內防疫警戒降至二級後，民間活動增加，加上出口火熱，帶動手續費淨收益較去年同期微幅成長，總放款量在持續開拓中小企業客群，及積極推動優質房貸業務等因素下，較去年同期成長 5.79%，包括中小企業放款及個金成長約 7.86% 及 14.08%；而存款量無論是台外幣均有兩位數成長，營運動能持續增強，有助提升未來獲利。

彰銀主管表示，目前各國對半導體需求及國際原物料行情持續走高，且國內半導體業者積極擴大資本支出，加上國內疫後振興政策可望帶動內需回溫，預估包括出口、投資與內需消費都會有不錯的表現。

彰銀主管說，在明年全球央行升息趨勢下，銀行將著眼於海外市場利基，透過積極爭取聯貸主辦與調整客群結構，提高整體淨利差；在個金部分，主要來自房貸業務，前三季房貸較去年同期增加 15%。

彰銀主管表示，看好未來房市可望價量俱揚，未來將審慎挑選優質客戶與地段好的物件承做，但也要留意房市過熱，主管機關政策對於房市的影響。

在股利政策部分，彰銀明年將採取「剩餘股利政策」，意即公司獲利將優先滿足資本需求，剩餘部分才會派發股利，暗示明年股利以股票股利為主。