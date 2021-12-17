科技園區置產熱再起 機能建築「恆山和合」驚艷北台中

科技園區帶動周邊房市已成全台熱門話題，在台中還有一座超低調的潭子科技產業園區，在今年正式掛牌前，早已默默耕耘為世界級光學科技產業重鎮，多家上市上櫃科技廠商在此設廠，金流、人流、居住需求同步帶動下，緊鄰園區的「弘富重劃區」躍升為置產焦點。

潭子區先天具備連結原台中市區與豐原市區的優越位置，台鐵及縱貫線經過，生活機能、交通動線原就暢旺，2022 年即將完工的國道四號豐潭段、預計 2023 年完工的國道一號銜接台 74 線，持續為潭子交通網絡升級，並確保潭子立足於台中高速環線路網板塊內，區域內的潭子科技產業園區與弘富重劃區同步受惠，四通八達的聯外交通優勢，加上臨近潭雅神綠園道，工作生活完美兼得，更讓「弘富重劃區」成為高階菁英購屋首選。

盤點已進入「弘富重劃區」推案或購地的建商，皆是中台灣品牌建商，包括恆山、喬立、嘉磐、久樘、睿嚮等，其中，較具話題性的有恆山建設，首期個案「首恆」圓滿銷售後，二期新案「和合」在粉絲期待下也已公開，而睿嚮建設則為台中豪宅建商寶璽建設旗下的新事業體，更為弘富重劃區後續推案增添不少話題討論度，發展遠景各界看好。

「恆山和合」規劃用心，建築語彙融入區域知名景點「摘星山莊」元素，此為公設景觀水池 3D 示意圖。(圖: 業者提供)

弘富重劃區因區內擁有弘文中學，被視為文教重劃區，「恆山和合」為延續區域文教特質，新案與「臺灣蔦屋」合作，打造北 11 期首座臺灣蔦屋選書之人文社區，為實現在地化理念，更將區域知名景點「摘星山莊」元素融入，建築外觀使用紅磚瓦，耐看度升級，公設造景展現寬闊的現代園林空間，入口臨路退縮 19 米埕院花園，二進門式設計，讓首購宅也有豪宅感，且是「住得起的奢侈」，眾多細心設計都讓科技菁英族群一見傾心。

「恆山和合」大基地開發，規劃區域少見千坪動森泳池宅，公設多元豐富，此為公設泳池 3D 示意圖。(圖: 業者提供)

恆山建設認為，建築不只提供一個家的選擇，更期待為客戶創造更多美好生活提案，「恆山和合」跳脫傳統 2 至 3 房的尺度規劃，弘文中學首排優勢、1056 坪、三面臨路的壯闊基地，坐北朝南、雙塔配置，創造小坪數少有的「無限棟距」，更是區域少見擁有千坪基地的動森泳池宅，20 米水道、親子戲水池、親子書房、英式娛樂 Bar、綠景健身房、星空 Rooftop Bar 等 15 項公設，全齡樂活元素完整納入，改變小坪數的生活定義。

配備方面，「恆山和合」規劃 2 至 3 房，超機能 2 房 2 衛、衛浴全採光，產品特殊性傲視區域競案，坪效升級外再搭配 CLEANUP 日系精品廚房、INAX 日本精品衛浴、Panasonic 全智慧電動馬桶、室內採 MML 瑪摩麗磁磁磚及德國太格木地板、公設則有 BWT 德國倍世淨水系統等優選配備，社區車位均標配充電車迴路，從住戶角度出發設想生活所需，打造讓區域客期待不已的質感社區。

「恆山和合」基本資料

基地位址：台中市潭子區弘仁街、弘智一街口

接待中心：台中市潭子區中山路三段 307 號

基地面積：1056 坪

規劃坪數：24-32 坪

戶數：132 戶住家，2 戶店面

洽詢電話：04-2534-5377