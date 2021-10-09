Adobe股價下滑 執行長Narayen竟大賣持股

軟體公司 Adobe 公布第三季財報後股價下滑，其董事長兼執行長 Shantanu Narayen 更在此時大筆出售持股。

Adobe (ADBE-US) 在 9 月 21 日盤後公佈強勁的第三季財報，但經常性收入可能不符合投資者期待，致使股價下滑。10 月初，Adobe 新任財務長上任。該股在 9 月大跌後，獲《巴倫周刊》挑選為將反彈的個股，但現在表現落後於今年迄今上漲 17% 的 S&P 500 指數。

Narayen 於 9 月 24 日以 2480 萬美元總額出售了 4 萬持股，每股均價 620.26 美元。根據該公司呈交 SEC 的文件，Narayen 透過信託出售這些股票，目前仍持有公司 329717 股。

Adobe 週五下跌 2.10 美元或 0.36%，收 576.86 美元。



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Narayen 今年稍早也出售 Adobe 持股，1 月時以 3820 萬美元出售 80907 股，均價在 471.85 美元，係由信託透過符合 Rule 10b5-1 內線交易規則擬定的交易計畫進行，即計畫滿足某些預設條件 (例如價格和交易量等) 便自動執行交易。

Narayen 去年一整年出售 5 萬持股，累計 2210 萬美元，均價 442.37 美元，但 2021 年計入最新出售持股數量後，今年迄今出售持股規模已經超越去年。