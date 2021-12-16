華航強化勞資關係 第六度與企業工會簽訂團體協約

華航 (2610-TW) 今 (16) 日宣布，與華航企業工會簽訂團體協約，此為華航勞資第六次簽署團體協約，象徵勞資關係更邁進一步。

此次團體協約由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，交通部長王國材、勞動部長許銘春和桃園市長鄭文燦等貴賓與會見證。

華航與華航企業工會於 2002 年首次簽訂團體協約，先後於 2005、2008、2012 和 2015 年完成 4 次續約協商，本次團協簽訂協商會議自 2018 年起召開，依 2015 年既有版本進行討論，歷經 35 次溝通與協商，達成 79 條共識。

華航表示，仍維持原有的勞動條件和福利，未因疫情而影響，並提升多項照顧員工規定，符合實際需求與現況，勞資雙方均展現最大善意，齊心努力照顧全體員工。

謝世謙說，本次續約協商過程雖受疫情影響，勞資雙方仍秉持誠信理念，願意在現行穩健基礎上持續樹立良好的勞資關係，共同研擬修訂新版團體協約，未來華航勞資關係將更加穩固發展，和諧創造雙贏，為公司共創營運績效。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，華航勞資合作凝聚全員共識，展現華航有史以來最強勁的動能，今日簽署新版團體協約，是勞資雙方開創合作的里程碑。