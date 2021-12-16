蔡英文：加入CPTPP等於跟11國簽定FTA 減輕台廠關稅壓力

總統蔡英文今 (16) 日出席工具機公會會員大會，她強調，要繼續維持台灣工具機、機械甚至其他傳產的出口競爭力，關鍵就是要進一步縮小業者在關稅上的壓力，加入 CPTPP 等於跟 11 個會員國簽定 FTA (自由貿易協定)，如此一來，台廠就能在更公平的環境下，跟全世界的產業競爭搶訂單。

蔡英文指出，今年台灣經濟成長率估達 6.09%，將創 11 年來新高；11 月出口更來到 415 億美元，連續 5 個月創紀錄，累計前 11 個月出口首度超過 4000 億美元，其中，工具機 11 月出口也改寫單月新高，業者的努力相當值得肯定。

蔡英文說，全世界都知道台灣的電子業、半導體很厲害，但很多人不知道，絕大部分電子業產品是沒有關稅的壓力，而我們的傳統產業，是在長期面對主要對手的關稅優勢下依然力爭上游，維持出口好成績。

蔡英文透露，據經濟部調查，CPTPP 會員國有很多是台灣工具機重要的市場，但在銷往越南、澳洲、墨西哥時，我們的 CNC 車床、綜合切削中心、沖床或工具機零件，仍面對 2% 到 8% 的關稅壓力，而我們的競爭對手已靠著各種 FTA 協定，用不到 1% 的平均關稅來競爭。

蔡英文進一步說明，不只是工具機，包括鋼鐵材料、整體的機械業、石化塑橡膠及紡織業等，台灣很多傳統產業都在面臨類似的關稅壓力。

蔡英文表示，台灣產品很有競爭力，但動輒 5%、10% 的關稅，絕對是要打敗競爭對手、與各國搶訂單的路上應該要搬開的石頭。因此，政府花了很多時間調整國內法規，讓我們的貿易環境可以符合 CPTPP 的高自由化標準。今年，台灣也在相關條件成熟下，正式提出申請加入 CPTPP。

蔡英文指出，台灣的產業在關稅壓力下，靠產品差異化、高值化做出自己的市場，但未來如果可以加入 CPTPP，就等於一次跟 11 個會員國簽署自由貿易協定，讓包括工具機業者在內的傳統產業，都能夠在更公平環境下跟全世界的產業競爭。