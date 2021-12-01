中華電5G創新應用大賽冠軍出爐 展現5G技術能量 提升數位競爭力

中華電信 (2412-TW)「2021 5G 創新應用大賽」頒獎典禮，今 (1) 日於總公司國際會議廳盛大舉行，因應 5G 網路時代的來臨，今年首次舉辦「5G 創新應用大賽」，祭出總獎金 150 萬元，藉由賽事在 5G 應用及各商業領域開創出嶄新服務與應用，並挖掘具有跨領域創新實作能力的產業技術人才。

為打造台灣為適合 5G 創新運用發展的環境，藉以提升數位競爭力，政府對於實現智慧生活的投入不遺餘力。今日頒獎典禮上，交通部王國材部長蒞臨致詞表示，隨著 5G 新時代的來臨，5G 的高速率、低延遲、大連結的特性，讓許多的創意從不可能變為可能，交通部正建構智慧交通科技實證場域，讓架構在 5G 環境下的各項相關應用可以練兵，並藉由標準化、實證應用、鏈結國際、開創商機四大步驟，成為 5G 應用與產業發展之正向循環。對中華電信在 5G 基礎建設的投入，並積極推動各項 5G 垂直領域應用，不斷發掘創新運用發展的項目，表示肯定。也鼓勵國內企業在全球數位轉型浪潮中，能即時抓住 5G 發展契機與商機。

今年競賽不畏疫情衝擊，共 25 組團隊從近 200 組參賽隊伍中脫穎而出，進入到最後總決賽。經過激烈競爭，冠軍由優力勁聯「Uniigym 互動體感健身」團隊所設計開發的「5G AI 互動體感健身 Uniicell X AR 動滋動」獲得，此作品透過中華電信 5G 高速率的特性，結合行動裝置鏡頭捕捉人體骨骼點，精準分析動作並給予校正回饋及運動數據追蹤，豐富多元的課程內容，讓消費者透過行動裝置隨身隨地打造專屬健身房。

亞軍由海盛科技所設計開發人工智慧與物聯網技術的「養好魚 AIoT 水產養殖育成管理系統」獲得，該作品讓漁民朋友使用搭載 5G 網路的手機或平板，即可立刻瞭解養殖池魚蝦狀況與成長趨勢，藉由自動化養殖業的日常工作，降低勞力與風險，提高生產量並控制成本，翻轉養殖產業。

AI 與 5G 通訊技術整合為全球科技發展趨勢，為激發更多的創意應用，參賽隊伍作品只要應用於智慧醫療、製造或交通主題可同時競爭「智慧特別獎」。其中，特優獎由同時獲得最佳創意獎「力賀」團隊「Dr. Rehab: 行動遊戲式復健系統服務」獲得，他們運用行動裝置的便利性，依照醫療專業的復健動作設計復健遊戲，以增添復健樂趣來提升復健動機，不需購買額外復健儀器，隨時隨地即可復健。

而優選獎則由榮獲季軍「看你緣投」團隊「智慧工廠影像動作偵錯分析專家系統 - Watch You」獲得，該團隊研發具有 AI 辨識工序功能的 IE 工序判斷專家系統，利用 5G 實現現場複雜工序影片的串流讀取，以即時偵錯監控，提早示警發現問題。兩隊同時獲得雙料獎項殊榮，堪稱本屆賽事的最大贏家。

中華電信表示，透過 5G 技術的產品研發，為日常生活創造實質助益，不僅改變了人們的生活型態，也提升生活品質；今年的賽事在多元參賽作品中，評審以創意創新、作品完整度及商業價值作為重點評分標準，期待透過賽事激發學生、產業界及新創團隊更多 5G 應用創新想法與實踐性，創造未來無限可能，讓 5G 的應用更加豐富精采，打造美好智慧生活。