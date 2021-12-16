〈昇銳展望〉車用、安防訂單能見度到明年中 全年營收、獲利將登10年高

安控廠昇銳 (3128-TW) 董事長江添貴表示，明年車用與安防將同步成長，訂單能見度至少到明年中，其中車用與日本客戶合作車隊維運管理系統，安防則接獲多項專案，法人看好，明年全年營收將衝破 10 億元，每股至少賺 1 元，刷 10 年新高。

昇銳自轉型開發車用安全監控設備 (ADAS) 後，營收比重已攀升至 40%，其他產品線包括網路系統整合，營收比重約 20%、數位錄放影機占 20%、 類比攝影機占 20%。

昇銳車用營收有 90% 客戶來自海外，以美國最大，其次為日本、澳洲，副總蕭哲彥補充，與日本車廠合作的車隊維運管理系統，明年將會是車用一大成長動能，產品模具已進入生產，明年開始貢獻營收。

此外，美國市場去年受到疫情影響，專案被迫暫停，近期則已重啟運作，除了垃圾車大客戶將陸續導入 ADAS 外，UPS、DHL 等物流車新案，明年也有所進展。

網路系統整合方面，蕭哲彥指出，產品導入 AI 等技術，把軟體與硬體安防整合，目前已應用在台大醫院、台北榮總；承接政府鐵道邊坡工程，架設 AI 電子圍籬、台電電廠建置監工工程等。

江添貴指出，整體營運將平穩向上，不過仍面臨兩大挑戰，包括原物料價格維持高檔，以及缺櫃、缺船、缺人力短期難以緩解；今年已向客戶反應產品價格，平均約 15-20%，明年則不排除再談新一輪價格。

法人估，昇銳明年全年營收有望年增 15%，達 10.6 億元；獲利則在產品組合優化下，明年毛利率有望穩住 28%，挑戰 30%，每股純益至少 1 元。