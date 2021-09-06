晶睿獲曼谷捷運採構訂單 出貨570台車載網路攝影機

安控大廠晶睿 (3454-TW) 拓展亞太市場有成，拿下泰國曼谷捷運採購案，共出貨 570 台旗下車載球型網路攝影機，本季啟動試營運、預計 11 月正式啟用。

晶睿表示，旗下車載球型網路攝影機，適用於公車、捷運、火車等交通工具，可承受衝擊、振動、濕度、灰塵和溫度波動等環境，讓運輸系統於移動過程保持穩定。

晶睿車載球型網路攝影機，應用在泰國曼谷全新捷運紅線車廂，共配置 570 台攝影機，其中，有 10 列四節車廂型列車，每列車廂配置 18 台、15 列六節車廂型列車則部署 390 台。

晶睿表示，泰國曼谷捷運紅線甫落成，從 Bang Sue 站向北延伸至 Rangsit 站，共 26.4 公里、向西延伸至 Taling Chan 站約 14.6 公里，並於上 (8) 月試營運，今年 11 月將正式啟用。

晶睿認為，由於歐美疫情緩解、市場需求回升，今年代工、品牌兩大事業體客戶下單狀況佳，整體接單狀況較去年提升，預期在第三季缺料舒緩後，下半年營運有望好轉、毛利率有望優於去年。

另外，晶睿車載網路攝影機也擴大產品線，除了車載球型網路攝影機外，加速適用室內車廂或車輛的狀況監控的車載魚眼網路攝影機，以及適用車前及戶外監控的新機，由於新品的影像壓縮技術及紅外線燈技術更佳，可望為營運添新動能。