10月外資持有美債規模創新高 日本仍為最大債權國

根據美國財政部最新公佈的數據顯示，今年 10 月外資持有美債規模創下歷史新高，其中，日本為最大債權國，中國其次。

數據顯示，外國持有者在 10 月持有的美債規模達到 7.648 兆美元，較 9 月份增加了 996 億美元，創下歷史新高。

日本仍然是美國第一大債權國，該國在 10 月份增持美債 208 億美元至約 1.320 兆美元，高於前一個月的 1.299 兆美元。

中國在 10 月份也增持美債 178 億美元至約 1.065 兆美元，高於 9 月份的 1.047 兆美元，是美國第二大債權國。不過事實上，除了今年的 7 月和 9 月份外，中國在先前連續 4 個月減持美債。有數據顯示，中國在今年 8 月對美債的持有規模創下 2010 年以來的新低。

道明證券分析師 Gennadiy Goldberg 表示，有鑑於全球經濟成長和通膨的不確定性，以及全球債殖利率較低，創紀錄的數據表明市場對美債的興趣持續。美債殖利率在該月略高，可能吸因此引了一些買家。

數據也顯示，外資在 10 月份淨賣出 435 億美元的美債，低於前值的淨買入 13 億美元美債，創下自 5 月份以來的最大流出。

與此同時，外國投資者在 10 月份淨賣出了 218.27 億美元的美股，高於 9 月的 109.51 億美元。

總體而言，美國 10 月整體資本淨流入 1430 億美元，高於 9 月份的淨流出 273 億美元。