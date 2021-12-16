半導體扛多頭大旗 台股漲125點收17785點攻克月線

美國聯準會加速縮減購債、鷹派升息定調，激勵美股走揚，台股今 (16) 日也開高走高，一度站上 16800 點，半導體族群重回主流，中小型股依舊人氣暢旺，帶動加權指數終場上漲 125.64 點，收在 17785.74 點，成功站回月線及短均，成交值放大至 3116.46 億元。

櫃買指數再度改寫 14 年新高，終場上漲 3.5 點或 1.53%，收在 232.69 點，成交值 1207.08 億元；上市櫃成交值合計 4323.54 億元。

晶圓代工龍頭台積電今天除息漲逾 1%，上演秒填息大秀，收在全場最高 605 元，聯電、力積電也在美國擬嚴管中芯國際下同步走揚，但終場漲幅收斂至 1% 之內，世界也在盤上表現。其他電子權值股方面，鴻海遇壓跌逾 1%，回測百元關卡，友達仍獲多頭青睞，股價漲逾 1%。

半導體族群重回市場主流，聯發科股價回神大漲逾 2.8%，收在 1090 元，IC 設計指標股瑞昱、聯詠同樣放量，分別收漲 2%、4%，日月光投控、股王矽力 - KY 均表現不俗，其他千金股方面，信驊、譜瑞 - KY、祥碩等也都獲得買盤力挺，漲勢凌厲。

盤面上，低軌衛星題材持續發酵，昇達科攻上漲停板，達 216 元，改寫歷史新天價，惠特也一度亮燈漲停，台光電、耀登、事欣科、敬鵬、昇貿、華通、康舒等相關概念股，漲勢都相當強勁。

矽晶圓大廠環球晶明年去瓶頸產能已賣光，訂單到 2024 年沒問題，激勵矽晶圓三雄今天股價漲勢再起，其中，台勝科強漲逾 9%，終場站穩 300 元關卡之上，改寫收盤歷史新高，環球晶一舉收復 5 日線、10 日線及月線三道關卡，終場漲近 3%，合晶也有 3% 的漲幅。