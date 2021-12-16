〈台股盤中〉台積電秒填息助攻 大漲百點站回17700點

台股今 (16) 日在晶圓代工龍頭台積電秒填息助攻下，早盤大漲百點，但午盤前受航運族群等高檔賣壓出籠，漲勢收斂，仍站穩 17700 點之上，力拚收復所有均線，今預估成交量較昨日放大，估量達約 3100 億元。

電子權值股中，台積電今日除息 2.75 元，參考價為 597 元，早盤在 ADR 強彈、基本面強勁帶動下，上演秒填息，最高衝上 605 元，午盤前力守 600 元大關，聯電、力積電也在美國擬嚴管中芯國際下，午盤前漲幅均達約 1%。

高價股也全面走揚，譜瑞 - KY 大漲逾 6%，重新站回 2000 元之上，股王矽力 - KY、股后信驊同步大漲超過 3%，大立光、力旺、祥碩、富邦媒、AES-KY、旭隼、聯發科漲幅都超過 1%。

矽晶圓同樣是盤面焦點，環球晶董事長徐秀蘭指出，明年去瓶頸產能已賣光，且客戶簽長約才會擴產，認為訂單到 2024 年已沒問題，環球晶上演慶祝行情上漲 3%，中美晶則大漲近半根停板。

盤面上低軌衛星題材持續發酵，昇達科午盤前攻上漲停價 216 元，改寫歷史新天價，惠特、耀登漲幅同樣超過半根停板，事欣科、敬鵬、昇貿、華通、康舒等表現也不俗。

隨著美國聯準會 FOMC 會議結束，確立貨幣政策方向，將維持基準利率 0- 0.25% 區間不變，明年也將加快每月縮減購債 (Taper)，緩解市場觀望情緒，但法人提醒，外資即將進入年底耶誕新年假期，量能低迷恐成台股指數上攻阻力。