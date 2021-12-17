〈台股盤前〉美股走跌、台指期挫逾百點 慎防高檔修正

台股昨 (16) 日在台積電、IC 設計等電子半導體族群領軍下，收復所有均線，不過美股四大指數反應聯準會升息腳步，16 日開高走低，終場四大指數全面收黑，台指期夜盤同步拉回翻黑，挫逾百點，台股今 (17) 日也須慎防高檔拉回修正、獲利了結賣壓。

美股四大指數 16 日全數收黑，費城半導體指數大跌 168.14 點或 4.27%，收在 3766.32 點，那斯達克重挫 385.15 點或 2.47%，收 15180.44 點，標普 500 指數下跌 41.18 點或 0.87%，收 4668.67 點，道瓊則下跌 29.79 點或 0.08%，收在 35897.64 點。

全球央行周登場，美國聯準會 (Fed) 利率政策會議決定維持基準利率逼近於零，並加快縮減購債 (Taper)，同時暗示明年最多升息 3 次後，我國央行也宣布利率連七季維持不變，續處在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，但也祭出第四波打炒房措施。

美中關係則再度升溫，美國商務部周四再度以國家安全為由，將 40 個來自中國、喬治亞、馬來西亞及土耳其實體，列入出口管制實體清單 (Entity List)，其中中企及機構就占 34 個，同時參議院也通過《防止強迫維吾爾人勞動法》。

國內焦點方面，聯發科副董暨執行長蔡力行樂觀看未來營運，認為四大產品線皆有不錯的成長，預期未來五年成長動力十足，年營收均可成長 10% 以上，200 億美元目標近在咫尺 (around the corner)。

欣興則因應高階 ABF 載板市場需求，計畫持續加碼資本支出，16 日再通過增加明年及後年資本支出各 61.28 億元、65.51 億元，合計增加 126.79 億元，加計本次追加投資金額後，明年資本支出規模將緊追今年的 360 億元，達 358.58 億元。