南韓官員警告 單日新增確診恐在12月底前破萬 1月還可能達到2萬

南韓當局 16 日警告，由於近期疫情升溫，如果狀況持續惡化，預料單日確診人數可能在這個月內破萬，明年 1 月還可能達到 2 萬。

南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬在 16 日的例行記者會指出「為讓目前快速擴散傾向的疫情獲得控制，有實施緊急對策的必要。」她也同時提到上述見解。

鄭銀敬還表示「重症患者方面，如果疫情持續發展，在 12 月可能達到 1600 至 1800 人，如果疫情惡化可能達到 1800 至 1900 人。」

此外，南韓當局也在 16 日宣布，在約 1 個半月前開始鬆綁的社交距離規定將再度收緊，目的是因應快速竄升的單日新增確診和重症人數。

自 12 月 18 日起、至 1 月 2 日為止，疫苗接種者的聚會最多只限 4 人，另外餐廳、咖啡館、酒吧只能營業到晚上 9 點，電影院、網咖也必須在晚上 10 點關門。

至於未接受疫苗接種的民眾，只允許單獨在外用餐，或是使用外帶、外送服務。

南韓 15 日通報 7622 例確診，在前一天有 7850 例確診創歷史新高，突破性感染案例也不斷增加。另外，重症患者增加到 989 人，創下新高。加護病房的病床使用率方面，首爾首都圈達 87% 左右，南韓全國達 81% 左右。