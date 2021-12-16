台積電推首個高效運算製程技術N4X 2023年上半年試產

台積電 (2330-TW) 今 (16) 日宣布，針對高效能運算產品工作負載的高度要求，推出 N4X 製程技術，為台積電第一個以高效能運算為主的製程技術，預估 2023 年上半年試產。

台積電指出，N4X 代表 5 奈米家族所具備的至高效能與最大時脈頻率，X 系列代表台積電特別為高效能運算產品開發的技術。

台積電表示，N4X 效能較 5 奈米提升 15%，或相較於速度更快的 N4P，在 1.2 伏狀況下，N4X 效能提升達 4%，驅動電壓可超過 1.2 伏，並且提供額外效能。此外，客戶能利用 5 奈米製程的共同設計規則，加速 N4X 產品設計周期。

藉助 5 奈米量產經驗，台積電進一步強化技術，並搭配適合高效能運算產品功能，打造 N4X 製程技術，功能包括經過優化支援高驅動電流及最大頻率元件設計及結構，支援高效能設計後段金屬製程優化，在極限效能負載下支援強大功率傳送的超高密度金屬電容。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，高效運算是台積電目前成長最快的業務，隨著高效能運算領域需求持續攀升，台積電不僅量身打造 X 系列半導體技術，並結合 3DFabric 先進封裝技術，提供客戶最佳高效能運算平台。

