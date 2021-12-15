研華攜手成大醫院 開發多個人工智慧醫療應用

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (15) 日宣布，與成大醫院簽訂產學合作計畫備忘錄 (MOU)，將結合雙方於醫療專業及物聯網科技優勢，共同發展人工智慧醫療應用，開發 AI 輔助判讀模型與影像緊急通報(e-Alert) 系統。

雙方此次合作，將透過研華 AIFS/Medical Imaging(產業 AI 應用開發平台 / 醫療影像輔助建模工具)，聚焦 4 大醫療主題應用，包含主動脈剝離檢測、乳房超音波腫瘤檢測、氣胸檢測、肌少症檢測；其中，乳房超音波腫塊偵測模型，已取得食品藥物管理署 (TFDA) 認證許可。

此外，透過 AIFS/Medical Imaging 純私有化平台方案，提供 AI 模型管理、自動化再訓練與再部署，讓成大醫院能將醫學影像與專家標示等數據資料於自家平台運作，共同發展 AI 輔助判讀模型與影像緊急通報系統，保障資料安全性，更實現 Medical AI 建模落地。

研華進一步指出，未來也會將此平台推廣至國內其他一級醫學中心，透過 WISE-PaaS 物聯網雲平台整合醫療資訊系統 (HIS)、醫療影像擷取與傳輸系統 (PACS) 等應用，導入醫療物聯網 (IoMT) 與人工智慧技術，強化醫療效益及永續經營。

成大醫院過去即與研華以產學合作模式，共同合作開發急重症加護病房智慧電子看板 (i-Dashboard)，以視覺化呈現整合後的臨床數值趨勢，縮短資料查找過程。