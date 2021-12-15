上銀明年加薪8-10% 電動車佈局報佳音

上銀 (2049-TW) 集團總裁卓永財今 (15) 日表示，集團薪資結構正逐步轉變，明年調薪幅度上看 8-10%；明年整體營運樂觀，電動車布局也報佳音，可望取得歐洲供應鏈訂單，預估 2024 年起量產。

卓永財表示，主管級、產線員工等薪資結構調整，規劃明年實施調薪，預估調幅約 8-10%，將於明年 1 至 2 月逐步實施。

卓永財指出，尚未加薪前，第一線作業員平均年薪就有 70-90 萬元，資深可達 120 萬元，經理階層年薪則有 240 萬元。

電動車佈局方面，卓永財透露，已打入電動車供應鏈，滾珠螺桿產品應用在電動車煞車系統、轉向系統、變速器系統等，歐洲公司規劃每年滾珠螺桿需求達 50 萬支，上銀將於 2024 年量產。

展望後市，卓永財看好，半導體產業景氣暢旺可能延續至 2024 年，旗下大銀相關設備所需傳動元件訂單能見度看至明年第三季，晶圓機器人與移載系統能見度也到明年第二季。

上銀方面，董事長卓文恒指出，大型線性滑軌能見度約 5 個月，中小型線性滑軌產品能見度 2-3 個月至，春節期間產線也將加班趕工出貨。

展望明年，卓永財表示，明年上銀集團營運相對樂觀，營收可望挑戰 300 億元新高，但通膨、缺料、海運塞港缺櫃等變數仍須觀察；從個別市場來看，歐洲市場明年景氣明顯回溫，北美也持續上升，中國市場可能趨緩，但產業升級自動化腳步不會停。

