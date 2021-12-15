車用需求激增 崇越電估明年電動車比重三級跳

材料通路商崇越電 (3388-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長潘振成表示，現今電動車趨勢成形，公司也將矽利光 (Silicone) 送樣給中國、台灣客戶，依照現今客戶訂單預估，電動車明年營收比重將三級跳，今年約 2.8%。

崇越電近年積極布局電動車領域，透過 ECU/PCU/ADAS 的散熱接著材料打進車廠客戶，為今年以來成長最顯著的業務之一，預期未來隨著電動車市場規模不斷擴大，相關業務也可蓬勃發展。

展望後市，執行長張勝和指出，僅管近期矽利光市場價格波動幅度較大，但由於中國地區限電，以及主要原料金屬矽價格上漲至歷史高檔區間，預計未來矽利光價格仍是易漲難跌。

張勝和表示，今年消費性電子如 Mini LED 上游材料、PC 用阻燃劑、伺服器與筆電散熱材料、手機材料及車用產業等，在供應鏈供需失衡下，復甦力道自去年下半年開始一路延續至今，不論金額、比重均明顯成長。

此外，張勝和也看好，運動休閒產業隨著近期歐美各國陸續解封，如運動手表等，整體業績都可望回升，較今年爆發性成長，有助比重逐漸回復至正常水準。

針對矽利光漲價時程，潘振成認為，由於未來 1-2 季很多事情仍無法解決，包括能源價格難降、碼頭與工廠也持續缺工、疫情仍尚未結束，預期只要有上述因素在，整體矽利光的價格就會往上走。