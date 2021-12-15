〈台股盤後〉航海王再掀浪潮、台積電擺尾重返600元 量縮站回17600點

台股今 (15) 日由航海王再掀浪潮，電子權值股未明顯表態，由 IC 設計、面板族群躍升盤面亮點，台積電除息前夕擺尾重返 600 元大關，指數開低震盪走高，終場上漲 60.73 點，收 17660.1 點，成交量縮至 2474.15 億元；在中小型股活蹦亂跳帶動下，櫃買指數領先收復月線關卡。

觀察電子權值股表現，台積電除息前夕買盤觀望，股價震盪，終場擺尾順利重回 600 元關卡，鴻海、聯電同步小漲 0.48%，矽力 - KY、南電漲幅超過 2%；聯發科、台達電、日月光投控同步收黑。

航海王再度乘風破浪，慧洋 - KY 狂飆漲停板，萬海大漲半根停板，四維航、長榮、中航、台航漲幅都超過 3%，裕民、志信、新興、陽明同步走揚。

IC 設計族群一片紅通通，智原、茂達同步叩關漲停，鈺創飆漲 9%，創惟、矽創同漲逾半根停板，金麗科、亞信、晶豪科、威盛、敦泰、九暘漲幅都超過 4%。

遊戲股受惠寒假旺季來臨，加上變種病毒蔓延，宅經濟題材再發威，族群股價一飛衝天，歐買尬、辣椒、昱泉、華義同奔漲停，傳奇大漲 9%，弘煜科、網龍也飆漲超過 6%。

法人指出，台股量能維持低迷，顯示市場氣氛觀望、多空不明，短線台股估將維持高檔震盪格局，若美股科技股轉強，可望帶動外資買超台股電子股。

