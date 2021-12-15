北京監管拖累 日研究：中國經濟規模超美還要再12年

考慮到北京當局加強企業監管的動作頻頻，日本經濟研究中心 (Japan Center for Economic Research,JCER) 認為，中國可能要等到 2033 年才能超越美國成為全球第一大經濟體，而非先前預期的 2029 年。

JCER 周三 (15 日) 發布報告預計，中國名目國內生產毛額 (GDP) 將在 2033 年超越美國，這代表中國可能必須較原先預期多花 4 到 5 年時間，經濟規模才有機會超越美國。

除了考慮到拜登總統的大規模經濟刺激，帶動美國經濟快速復甦外，JCER 表示，隨著中國政府收緊對國內互聯網等私營部門的監管措施，中國勞動生產力的成長力道預計將受拖累，加上政府祭出更嚴厲的金融法規，來遏制房地產業的過度投資，恐導致投資下滑。

最新報告還提到，中國持續推進的去碳化行動，以及愈來愈沈重的債務負擔，包含鬧得沸沸揚揚的恆大債務危機，拖累了中國經濟成長。

JCER 還針對 18 個亞太經濟體到 2035 年的經濟成長進行估算，同時分析這些經濟體的人均 GDP。

2020 年日本名目人均 GDP 為 39,890 美元，較南韓的 31,954 美元高出 25%，也比台灣的 28,054 美元高出 42%。

但 JCER 預計，台灣人均 GDP 將在 1 年後超越日本，南韓預計也會在 2027 年超越日本，到了 2025 年，台灣人均 GDP 每年將成長 8.4%，南韓每年成長 6%，日本增速最慢，每年估成長 2%。