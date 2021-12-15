〈TCA會員大會〉塞港影響 華碩胡書賓：出貨遞延效應將延續至明年Q1

品牌大廠華碩 (2357-TW) 共同執行長胡書賓今 (15) 日表示，受缺櫃、塞港影響，出貨遞延效應至少持續到明年首季，現階段也配合客戶要求，動態調配產品走空運或快船因應，至於 IC 缺料狀況，他認為，明年將持續改善，但無法完全紓解。

華碩 11 月品牌合併營收就在遞延出貨效應助攻下，改寫歷史次高，展望 12 月，胡書賓表示，出貨持續受缺櫃、塞港影響，其中，美國更面臨碼頭工人、卡車司機不足，縱使已提前因應購物節出貨，但到貨量仍不足支應需求。

胡書賓進一步指出，配合客戶要求，部分產品將改走空運或以快船方式運送，雖然相對靈活，但成本也高。

缺料方面，胡書賓表示，IC 零組件各家產能狀態不同，依明年來看，供應鏈長短料會逐步改善，但仍無法完全舒緩來自半導體、筆電、智慧手機、電動車等需求，直言美系供應商料況供應仍具高度不確定性，台系供應商供給則相對良好。

華碩 11 月品牌營收達 518.67 億元，月增 24.45%、年增 41.58%，改寫歷史次高，累計前 11 個月品牌合併營收 4520.11 億元，年增 33.45%，展望未來，華碩預期，本季筆電出貨將續揚 5%、年增 20-30%，零組件與周邊產品也可擺脫季節性因素，出貨持平上季。

另一方面，華碩今年也參展台北國際自動化工業大展，瞄準智慧工廠應用，展出 AISVision AI 機器視覺瑕疵檢測、AISDetector 異常波型分析應用軟體、AI 工廠智能化等解決方案。