〈銀髮金融論壇〉2025年全球退休金缺口恐達40兆美元 存老本靠六招

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽今 (15) 日舉辦「2021 銀髮金融論壇」，國際美世亞洲區董事總經理李子恩預測，到 2025 年全球退休金缺口預計達到 40 兆美元；對於民眾想要「存老本」進行退休金準備，退休基金協會副理事長黃泓智提出六大情境與建議，藉以縮小退休缺口。

李子恩表示，全球退休金缺口持續擴大，新冠肺炎疫情影響下，此項預估只會更糟、不會變好，各國更重視退休金的改革與永續性，退休理財也趨向永續投資、ESG 基金的治理及責任投資，為了讓老年生活有健全的財務，建議退休理財要及早開始規劃。

台灣人壽首席策略主管葉栢宏表示，據統計，七成民眾認為退休後需要繼續理財，六成認為退休後仍需要繼續就業，過去「退休即享福」的觀念已經轉變，在高齡趨勢下，銀髮族想要過得自在從容，必須從退休規劃、醫療保障兩個角度切入。

黃泓智針對退休規劃的準備設出六大情境，第一、第一層勞保月領退休金給付極有可能大幅降低，退休缺口將大幅增加，應有自己額外做退休準備的新思維；第二、因應長壽風險，第一層勞保年金月領方式仍比一次領來的好，不宜因勞保年金改革而隨意採取一次領的方式；第三、第二從勞退基金若有另外自提 6%，退休缺口可大幅減少，勞工應提高第二層勞退自提比率。

第四、第二層勞退基金若能提供自選平台機制，提高勞退基金投資報酬率，可以大幅降低退休準備金缺口，並可透過預設基金的設計，協助勞工投資選擇；第五、應重視第三層額外的退休準備，如果有效率規劃提高投報率，可以大幅降低退休準備金缺口；第六、由於平均餘額增加，退休後持續投資也不容忽視，有投資與沒投資者，個人退休缺口將差距拉大，因此退休後仍要有效率地規劃投資策略。