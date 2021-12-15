中工土城新建「中工雲宇宙」案 2025年Q2完工

中工 (2515-TW) 今 (15) 日宣布，土城工業區內在建中的自有產業園區，正式命名為「中工雲宇宙產業園區」，未來該園區將依據雲端技術、人工智慧及元宇宙等概念進行設計規劃，預計 2025 年第二季完工，將為土城工業區創造至少 1.3 萬個就業機會。

中工董事長朱蕙蘭表示，土城工業區 1975 年由中工負責開發完成。時隔 40 餘年，再推出位於園區基地面積約 1.6 萬坪，總樓地板面積約 10.7 萬坪的中工雲宇宙產業園區，將藉由 5G＋AIoT 將智慧建築、智慧工廠、智慧物流導入廠房規劃中。更將運用建築資訊化建模技術（BIM）與數位孿生（Digital Twin）與未來虛實整合的元宇宙概念接軌。

中工指出，在疫情仍反覆不定的大環境中，中工雲宇宙產業園區更將規劃防疫動線、零接觸式防疫電梯、當層排氣與可部分開窗的通風設計，讓未來進駐的廠商與員工更加安心。

朱蕙蘭表示，採用大量智慧與科技管理的初衷，仍是希望協助企業實踐 ESG 永續經營。因此，園區除了以黃金級綠建築標準規劃，並擁有高達 78％的高綠覆率與近 8400 坪綠覆面積，未來也將設置太陽能板、中水回收、智慧廢水檢測與智慧化節能設施，讓企業對環境、員工與社會更為友善。

展望 2022 年，中工將持續發展海外事業、建設開發、產業園區開發及營建工程四大重點項目。目前營造本業國內在手工程案共 23 件，承攬合約總價為 984 億元，截至 2021 年 11 月止已完成約 323 億元，尚有約 661 億元待執行。

今年中工共承攬 4 件工程案件合計 157 億元，其中包括新北市新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃開發工程、桃園航空城計畫區段徵收工程 A2 分標統包工程、台 15 線及台 4 線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程（含管線埋設）及健康大樓新建工程（裝修水電空調第 1 標）。

朱蕙蘭表示，受疫情反覆不定、缺工缺料、原物料價格上漲等影響，2021 年對營建、房地產業來說無疑是充滿挑戰的一年。此情之下，雖整體營建、房地產市場仍保持高熱度，然對此，中工依舊抱持著審慎樂觀的態度。2022 年，中工將持續爭取政府公共工程，耕耘都市更新案件，並續往東南亞前進，期與當地政府合作推展都市開發。