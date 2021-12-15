永豐智能車供應鏈掛牌 00901蜜月行情失靈

台股電動車 ETF 新兵「永豐智能車供應鏈 ETF(00901-TW)」今 (15) 日正式上市，但股價未上演蜜月行情，以 14.97 元掛牌，早盤最低跌至 14.88 元。

據證交所統計，永豐投信已經發行 10 檔 ETF。過去台灣投資人 ETF 投資首選是權值型與高股息型 ETF，今年台灣市場最熱門標的是主題型 ETF 包括：ESG、電動車等，兩大主題各有 4 檔 ETF，總投資人數已超過 76 萬人。

永豐投信總經理濮樂偉指出，電動智能車是 2022 年最具全球共識與實質成長性的投資題材，永豐投信成功發行首檔純台智能車供應鏈 ETF，為台灣茁壯中的科技產業鏈引進資金動能，共同打造 MIT 智能車護國神山群。

永豐智能車供應鏈 ETF 主打鎖定純台智能車供應鏈投資機會，募集期間即吸引 40 億資金與萬名投資人的認同參與，濮樂偉說明，電動智能車全球需求與成長動能源源不絕，台灣供應鏈更是全球 Tier1 車廠的重要供應鏈合作對象，電動智能車長期成長趨勢強勁，提供台灣供應鏈新一波的科技升級動能。

各國政策支持電動車發展，各大車廠也持續投入電動車款開發，美國福特汽車 11 月份宣示，電動車需求遠高於預期，2023 年將提升旗下全球電動車產能至 60 萬輛，目標成為美國第二大電動車生產商；德國福斯汽車也在 12 月份宣布，未來 5 年將投入 890 億歐元研發電動車，並預估 2026 年底電動車銷量佔比將提升至 25%。

永豐智能車供應鏈 ETF(00901) 追蹤「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」投資，成份股百分之百鎖定台灣智能車 4C 精密元件，包括：52% 車用晶片 (Chips)、27% 車聯網 (Connectivity)、11% 充電系統 (Charger)，及 10% 車用控制台 (Center Console) 等。

永豐投信強調，台灣智能車 4C 精密元件是推動智能車的關鍵技術，包括車用晶片、車用控制台、充電系統等台灣智能車供應鏈族群，近期再度引領台股大盤攻高動能。