投資人又買錯? 臉書改名使這家公司一度飆漲26%

社群媒體巨擘臉書 (FB-US) 在週四 (28 日) 正式宣布更名為「Meta」，股票預計在 12 月 1 日開始才會使用新代碼「MVRS」。不過，投資人似乎沒弄清楚，使得一家名為 Meta Materials 的加拿大公司在盤後一度大漲 26%。

總部位於加拿大的材料公司 Meta Materials(MMAT-US) 在週四收漲 4.83%，報 4.56 美元。但是，在臉書於盤後宣布將改名後，不少股民搶進，卻錯買了 Meta Materials 公司股票，使得該股盤後股價飆升。不過，該公司市價約 13 億美元，僅有臉書市值的約 0.14%。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 自 2005 年創立臉書後，週四他在 2021 年度 Facebook Connect 會議上宣布，臉書將更名為 Meta，試圖重塑品牌形象。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在最新聲明表示：「臉書今日被視為一家社群媒體公司，但在我們的 DNA 中，我們是一家構建技術來連接人們的公司，而元宇宙是下一個發展的領域… 下一個平台將更加身歷其境，即一個實體化的網際網路，用戶可以在其中體驗，而不僅僅是看著元宇宙，它將觸及 Meta 構建的每一個產品。」

不過，喬治城大學 (Georgetown University) 商學教授 Brooks Holtom 認為，臉書面臨這麼多的過失以及大眾的批判，品牌名聲造已受到損害，聰明人不會被這一次的重塑所欺騙。Holtom 主要研究企業組織獲取、發展、保留人力及社會資本。

最近幾週，針對祖克柏和臉書的審查越來越多，在臉書前員工 Frances Haugen 揭露了內部文件後，臉書被認為傳遞錯誤訊息和仇恨言論，並且可能對青少年和兒童造成心靈傷害。臉書仍在努力解決相關問題。

Holtom 也表示，品牌的重塑應該有助於臉書元宇宙相關的員工招聘事務，但對於並未參與到相關業務的員工，將很難看到正面影響。