「女王聊盤室」：FOMC會議周四登場市場觀望，台股下挫。太陽能族群值得搶進嗎？

這兩天市場動盪投資人應該相當有感，除了費半拉回逾 2% 外，將在周四登場的 FOMC 利率決策會議也是造成市場動盪原因之一。

指數開低走低, 下跌 168 點, 成交量為 3037 億，即使我們都知道台灣目前基本面強勁、本益比低、殖利率高。也明白多頭市場的特徵是緩漲急跌，可碰到全面性的下挫投資人難免會恐慌，但我仍然對各大趨勢族群，如高速傳輸、SIP 矽智財、車用相關的個股後市保持樂觀，因此投資人可多做關注，但近期市場資金青睞的主要為低基期族群。根據各項數據顯示，台灣市場展望仍然相當正向，即使後市仍樂觀看待，但投資人仍須留意投資風險。

近期太陽能也成為盤面焦點之一，該不該進場是許多投資人所關心的

梅姊認為你該先知道它們上漲的原因

主要利多為：太陽能上游多晶矽原料成本下滑、2022 台灣非核家園帶動太陽能加速建設，帶動太陽能廠有望轉虧為盈。

台灣的太陽能產業主要佈局在太陽能電池、太陽能模組，上游主要原料為多晶矽，我們主要以外購為主，而多晶矽在中國市佔率達 70-80%，由於全球持續推動零碳排放，帶動綠色能源需求，此舉加速全球太陽能產業發展，

根據 IEA 預估，今年全球太陽能新增裝置量為 156GW，YoY+17.7%，2022 年上看 200GW。因太陽能裝置需求快速成長，造成上游多晶矽原料供應吃緊，今年價格上漲近 100%，但因為太陽能電池、模組價格無法快速轉嫁上游高漲成本，使得國內太陽能廠業績紛紛出現虧損，近期也有英業達旗下太陽能電池廠英穩達聲請破產的消息。

由於建置成本提高，下游太陽能系統廠、電廠開始緩建置腳步，對模組廠的拉貨力道減緩。又隨著中國大陸矽晶圓新產能不斷開出，太陽能矽晶圓龍頭隆基 11/30 宣布調降各尺寸矽晶圓價格約 7~9.8%，使得台灣太陽能電池廠及模組廠壓力減緩，今年 Q4 有機會出現轉虧為盈。台灣太陽能因為成本無法與大陸競爭，因此，主要仍以國內的需求為主，受惠於政府 2025 年非核家園計畫目標，台灣太陽能的總裝置量需達到 20GW，今年約新增 2GW，今年底約接近 8GW，離目標仍有一段距離。因此政府為達到目標下，必須加快裝置建設速度，2022-2025 年平均每年需新增 3GW，較今年增加 50%，台灣太陽能需求無虞。但因為全球需求仍十分強勁，上游多晶矽原料是否再度出現大漲使得台廠獲利受到侵蝕為觀察重點。

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