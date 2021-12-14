聯博：台灣投資人行為指數57分徘徊及格邊緣 整體「偏理性」

根據聯博投信與台灣大學共同調查發現，台灣滿 20 歲且有投資經驗的投資人，以滿分 100 分為基礎來說，投資型行為總指數僅 57 分，在及格邊緣，處在中立偏理性的屬性。

聯博投信與台灣大學心理學系副教授黃從仁合作開發一套結合行為金融學、認知心理學與 AI 機器學習等技術的「投資行為測驗遊戲模組」，針對「台灣投資人大調查」實測，揭開臺灣投資人行為全貌。

聯博投信指出，本次調查找出臺灣投資人具有六大投資個性，經深入分析受試者的「投資決策傾向」、「人格特質」與「風險意識」等三大行為特徵群，調查結果發現臺灣投資人投資決策傾向偏保守。

該行為指數共由十二種行為特徵程度綜合判定，分析結果發現，台灣投資人的行為優點是做投資決策時不會過度仰賴他人意見，較能理性判斷市場訊息與輿論才做出投資決策，同時也較不短視近利，也不會過度放大自己對投資成果的控制性，過於沉浸在過往的投資成敗中，因此整體投資行為偏理性。

而拖累行為指數表現的主要因素有三，包括台灣投資人趨避風險分數為 51 分、趨避損失分數為 33 分，也就是說台灣投資人雖不會一味競逐高風險高報酬的產品，但趨避損失影響著投資人的決策，因此投資人對於「最壞的時代」的感受會比「最好的時代」強烈許多，遇到虧損時投資配置會轉趨保守。

其次，親和偏誤程度與現狀偏誤傾向較高，分數分為 58 分與 74 分，會傾向選擇自己熟悉的領域；且在市場風向變化或是面對不熟悉投資策略時，台灣投資人傾向較保守的維持現狀，以不變應萬變。

其三，嚴謹認真僅為 32 分，代表投資人較少積極蒐集資訊，做投資決策時，可能沒有做好完整的研究，較容易僅依手中現有的資訊作判斷。

黃從仁指出，本次的投資人行為大調查有別於傳統的問卷形式，而是開發一套專為臺灣投資人量身打造的線上測驗工具，透過這套沉浸式體驗的遊戲，玩家需在不同的情境中盡力獲得最好的遊戲排名。

黃從仁說，根據調查結果發現，台灣投資人六大投資個性分佈大致平均，以慢熱型投資人佔 19% 略高，守舊型投資人 15%、直覺型投資人 17 %、從眾型投資人 15%、分析型投資人 17%、審慎型投資人 17%。