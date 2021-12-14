加密貨幣價格再挫近1成 不利主板廠動能

加密貨幣市場近期持續受避險情緒升溫影響，繼月初閃崩後，周一 (13 日) 再度下殺，比特幣回落至 46000 美元、跌幅達 8.7%，以太幣也挫逾 11%，報價落在 3700 美元上下，部分人士認為，虛擬貨幣已跌破短線支撐價位，預期短期反彈有限，也將連帶影響主板廠顯卡動能。

觀察最新加密貨幣報價，比特幣價格來到 46500 美元，相較月初約 58000 美元價位，回檔幅度高達 2 成，市值第二大的以太幣則來到 3700 美元，同樣較月初 4700 美元高檔，滑落約 21%。

由於加密貨幣具有暴漲暴跌的特性，一直被外界認為投機性過高，雖然部分國家陸續祭出監管措施，但目前仍無完整監管措施規範，對於近期加密貨幣走跌，專家分析，主因是受美國聯準會 (Fed) 考慮加速縮減購債 (Taper)、提前升息，引發市場避險情緒增溫，部分投資人將資金撤出加密貨幣。

隨著加密貨幣市場連日走弱，市場擔憂，與挖礦連動性高的主板業者，包含微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、麗臺 (2465-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、撼訊 (6150-TW)、華擎 (3515-TW) 等營運也將受到影響。

對於加密貨幣後市，主板業者多數仍不看淡，華擎就看好挖礦熱潮延續，加上今年以來中低階產品供給不足，導致缺貨狀況延續，雖然近期加密貨幣價格自高點拉回，但長線來看仍依舊維持高點，明年也還有電競基本盤需求可期。

撼訊同樣認為，今年以來顯卡持續供不應求，主要受晶片、載板等供給受限，預期吃緊狀態將至少延續到明年首季，價格方面，目前顯卡平均價格約落在 300-400 美元上下，估短期再波動的幅度有限。