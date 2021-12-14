變種病毒作怪擾市場 投信看好2022股仍優於債

時序進入年底，瀚亞投資指出，近期雖有新型變種病毒 Omicron 出現，重新引發金融市場不安，但是預計不會對全球經濟造成過大衝擊，認為 2022 年將延續 2021 年的成長趨勢，基本面看法樂觀，維持「股市優於債市」基調。

瀚亞投資表示，全球經濟成長動能持續，看好 2022 年第一季金融市場仍充滿許多投資機會，惟隨著各國利率開始逐步正常化，不同市場及產業分歧情況會越來越明顯，如何挑選有利基之標的，將會是 2022 年投資重點。

在股市部分，首選直接受惠科技創新發展的美股跟台股，企業獲利成長可期，同時看好評價面有吸引力的中國 A 股、日本股市的補漲機會；債市則看好殖利率較高、能反映企業獲利成長的美國及全球高收益債券，還有評價面相對低的新興市場債券。

瀚亞投資進一步指出，股票型基金中看好擁有經濟成長動能、中長線展望樂觀的地區，如美國科技股、台股，主要受惠來自於科技創新應用之結構性轉型，中長期成長動能可觀；同時也點名股市評價面偏低的中國 A 股、日本股市，有機會在接下來一季展開補漲行情。

另外，受美國聯準會利率政策影響，債市 2021 年備受壓抑，而現階段美國正式啟動縮減購債計畫，並將於 2022 年中旬結束，市場利率跟資金動能的不確定性因素大幅降低。

瀚亞投資表示，根據歷史經驗，縮減購債期間至升息前的這段時間，各類型債券都有表現空間，第一季債券市場行情不看淡。

面對明年第一季債券市場，瀚亞投資最看好高收益債券市場前景，認為全球升息步伐不會太快，企業債信品質提升且違約率偏低，美國為主的高殖利率債券預料將持續受資金青睞。

另外，至於新興市場債券 2021 年表現相對落後，2022 年有機會迎來評價調整契機。

瀚亞投資表示， 2022 年全球將邁入成長期階段，各類型資產表現回歸基本面，投資難度提高，建議挑選有中長線利基的商品，並以美國聯準會政策方向，和通膨變化作為投資操作觀察指標。

