外資買盤集中低價股、貨櫃雙雄 狙擊三大類股

台股今 (13) 日終場下跌 58.66 點，收在最低 17767.6 點；三大法人同站賣方，合計賣超 102.22 億元，其中，外資買盤集中在低價股、貨櫃雙雄，明顯狙擊航空雙雄、面板股、金控股。

統計三大法人買賣超情況，外資賣超 90.94 億元，投信賣超 7.22 億元，自營商賣超 4.05 億元，三大法人皆是連續兩天減碼台股。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 162 口，淨空單水位降至 11517 口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 666 口至 25750 口。

外資買超多集中低於百元的低價股，僅有長榮股價達 140 元，為唯一超過百元的股票，加碼的前 10 名個股中，金寶獲買超 1.4 萬張居冠，中鋼 1.3 萬張、飛宏也有萬張，其餘依序為：陽明、大成鋼、中鴻、明基材、長榮、燁輝、中壽。

而外資賣超前 10 名部分，華航遭大賣 4.4 萬張、聯電 2.7 萬張、長榮航 2.6 萬張、友達 2.4 萬張、新光金和大同都遭賣 1.8 萬張、元晶 1.1 萬張，其餘群創、永豐金、開發金。

外資雖然不愛航空雙雄，但是投信買單中都可見到長榮航、華航，其餘包括：中鴻、技嘉、華晶科、茂迪、穩懋、南亞科、欣興、群聯也都在投信買超之列。

投信賣超前 10 名則有大同、聯電、漢磊、偉詮電、新光金、京城銀、晶焱、福懋、光罩、華票。

自營商買超前 10 名中，華頓 S&P 布蘭特正 2 獲加碼 2.7 萬張、元大台灣 50 反 1 也有 2.2 萬張，其餘依序有：元大滬深 300 正 2、元大 S&P 石油、元大高股息、中鴻、元大台灣 50、富邦臺灣加權反 1、中信中國高股息、神達。

自營商和外資一樣，對航空雙雄、面板雙虎都同步賣超，其中，長榮航遭自營商砍出 1.6 萬張居冠，華航居次，其餘依序為：聯電、國泰永續高股息、FH 富時不動產、友達、國泰美國道瓊反 1、合晶、群創、富邦 NASDAQ 反 1。