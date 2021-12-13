87%民眾對金融科技理財高度期待 專業理財顧問持證人數創新高

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2021年12月13號21點44分

受到疫情影響，民眾線上理財需求也大幅攀升，臺灣理財顧問認證協會今 (13) 日公布，根據國際理財顧問認證總會 (FPSB) 調查發現，民眾對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待、達 87%，遠高於全球 69%，這也讓理財顧問的持有金融證照人數跟著創歷史新高。

臺灣理財顧問認證協會指出，全球經濟發展在疫情影響下面臨前所未有的嚴峻挑戰，各國意識到氣候影響與環境變遷已影響人類目前的生活型態，金融業在全球危機之中除積極倡議環境、社會和企業治理之 ESG 永續經營與投資外，也加速 FinTech 的布局與運用。

台灣在今年 8 月配合國際理財顧問認證總會（FPSB）進行未來理財規劃實務全球大調查發現，台灣在疫情的影響下有 76% 進行更多的線上活動，明顯高於全球的 66% 的比例，對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待達 87%，遠高於全球 69%，以及對未來客戶理財的需求會持續增加的看好度達 92%，顯見理財服務的形式已進入虛實結合的應用，也加速一般金融從業人員的轉型並提升跨領域的理財服務能力。

即使在疫情衝擊下，2020 年全球國際理財顧問 CFP® 專業人士仍穩步增長，淨增加 4,658 人、成長率 2.5%，全球總持證人數達到 192,762 人，其中，台灣 2020 年的成長率更高達 17.3%，為全球會員國之冠。

FPSB 首席執行官 Noel Maye 表示，在 COVID-19 大流行期間，家庭面臨失業和休假的影響、被迫提前退休和醫療保健方面的挑戰，人們依靠 CFP® 專業人士的幫助建立緊急儲蓄，重新考慮債務策略，並保持長期財務和生活目標的軌道；理財規劃的價值比以往任何時候更加明顯，可見全球金融專業人士在疫情衝擊下，正積極提升專業能力與跨領域整合，以應對現今理財規劃服務的新型態。

隨著 CFP®/AFP 專業人士越來越受到業界肯定，台灣累計已取得認證總人數來到歷史新高，臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 於今年３月舉辦 CFP®/AFP 專業能力測驗，通過並取得 CFP® 國際專業認證計有 385 人，取得 AFP 專業認證計有 37 人，充分展現 CFP®／AFP 專業證照深受金融業界認同的價值，因此，FPAT 將於 2021 年 12 月 23 日線上舉辦了「2021 CFP®/AFP 授證暨頒獎典禮」，本次活動將有超過 3 百位 CFP®、AFP 授證人及金融菁英於線上參與，展現了國內金融業界培育國際金融專業人才的努力成果。