疫情衝擊停航逾半年 交長：跳島郵輪最快明年1月復航

受本土疫情影響，雲頂郵輪集團旗下的探索夢號停航逾半年，已燒掉逾 7 億元，交通部長王國材今 (13) 日於立法院備詢時透露，中央流行疫情指揮中心已同意復航，業者預計明年 1 月重啟，以國內跳島行程為主；此外，在公路總局力挽狂瀾下，阿羅哈客運決議不停駛了，2 條路線明 (14) 日起繼續行駛。

探索夢號停泊基隆港東碼頭將近半年，立委邱臣遠質詢時指出，今年 9 月，復航計畫已由交通部核准提報指揮中心，但遲遲未同意復航，光是 1 個月就要燒掉 1.2 億元，半年來已耗資約 7.2 億元，沒幾個公司能這樣撐。

邱臣遠強調，郵輪是觀光資源，也支撐台灣觀光旅遊，接下來是跨年及春節旺季，業者銷售、推廣上也要跟時間賽跑，因此，交通部應該扮演輔導及協助的角色。

對此，王國材回應，指揮中心已經同意復航，預計探索夢號明年 1 月可重啟行程，目前仍以國內跳島行程為主；至於郵輪防疫措施方面，王國材表示，指揮中心擬派王必勝輔導業者，未來預計會有人數限制以及船員 PCR 檢測等相關規定。

此外，阿羅哈客運受疫情衝擊，原計畫台北高雄、台北嘉義兩條路線經營至 12 月 13 日止，公司今天緊急宣布，經 12 月 10 日臨時董事會決議通過，將會繼續營業下去，同時將調整營運策略抵抗疫情，持續邁步向前。

阿羅哈客運透露，交通部公路總局長官在 12 月 5 日向公司傳達關懷，希望阿羅哈客運能顧及乘客權益，繼續經營下去。王國材表示，阿羅哈客運有內部問題，但政府這邊在行政上、業者有困難都會予以協助，因此，業者評估後願意繼續行駛該路線。