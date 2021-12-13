變電所故障僅賠償1元？ 台電：再研議補償方案

台電台北一次變電所昨 (12) 日因設備故障造成雙北逾 30.5 萬用戶停電，後續將依相關規章提供補償，但據換算，受影響用戶最多僅能領到 1 元，也再度引發議論，台電今 (13) 日表示，將依經濟部指示評估研議補償方案，也承諾將在 15 日以前完成同型設備檢驗工作，避免類似事件再發生。

依據台電營業規章補償方式，停電時間未滿 1 小時者不予計算，停電 1-24 小時內者，則按 1 日計算，因此依相關公式計算，昨日停電最久 (約 3 小時) 的用戶，最多僅能領到約 1 元補償金。

針對相關議題，經濟部長王美花出席活動受訪表示，已指示台電按照過往經驗綜合評估，研擬是否採行專案補償方式，也強調昨日停電為設備故障所致。

台電表示，已邀集外部專家學者針對事故原因詳細調查外，也同步對全台變電所同型設備水平展開全面盤查，預計 15 日前完成檢驗工作，並將盡快完成各項改善措施、強化設備維護週期及標準，避免類似事故發生。

另一方面，中和高壓電塔也受昨日事故影響引發火警，台電指出，該高壓電塔為 161kV 板新 - 青年線其中一個連接站，因曾在 12 月 8 日發生連接站設備故障，而這次受故障電流流經，導致電纜殘餘絕緣油起火，並非人為疏忽導致，目前也已計畫將該充油電纜更換為交連 PE 電纜。