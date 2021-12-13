10檔台股基金火熱 績效衝上今年新高

本土疫情擔憂再起，台股萬八近關情怯，短線拖累指數震盪整理，儘管疫情使指數承壓，目前台股卻擁電子題材「豐」、內資買盤夠「力」、元宇宙商機「富」等三大利多齊備，加上碳中和、電動車趨勢才正起步，不少台股基金在強勢股激勵下，績效紛紛創新高。

新光投信台股投資團隊表示，觀察近期盤勢，疫情於全球未見趨緩，台灣最新疫情破零，出現 1 例本土案例，台股短線擺脫不了獲利了結賣壓，及技術性拉回整理，儘管周五台股近關情怯，指數挑戰萬八新高點停歇，整體來看，現階段台股本益比不貴，僅 14 倍上下，相較過去均值仍處低檔，評價面具優勢；儘管外資今年來賣超逾 5000 億元，但新台幣維持強勢，內資買盤夠力，持續帶領台股有機會刷新高，善於主動選股的台股基金績效也屢創佳績。

根據 Cmoney 統計，截至 12/9 止，國內 166 檔台股基金今年以來平均漲幅達 36.25%，持續打敗同期間大盤 21%；以個別基金表現來看，今年以來績效排名前十名的台股基金中，新光創新科技基金績效表現第一，統一奔騰、統一黑馬位居第二、三名，若從前十名進榜檔數來看，新光投信旗下共有 4 檔台股基金名列前十強，平均報酬率達表現 68.88%，表現最佳；統一、野村投信則各有 2 檔進榜，兆豐、安聯投信則有 1 檔擠進前十名。

台股創新產業爆發 科技股迎長多行情

展望 2022 年，新光創新科技基金經理人吳文同強調，明年台股維持選股不選市為投資主軸，由於 2022 年產業能見度逐漸明朗、台資企業獲利預期仍維持在高檔水準，整體電子產業的投資大方向，仍以半導體產業為主軸，包括矽晶圓、矽智材、IC 設計均雨露均霑，加上全球進入「數位轉型」新時代，AIoT、車用及高效能運算等新應用大放異彩，預估 2021 年台灣 IC 產業產值將突破 4 兆元，年成長 25.9%，2022 年再創新局，產值再繼續飆高，造就產業景氣能見度高，具競爭力強的個股，將於明年台股續領風騷。

而在全球邁向能源轉型、綠色潔淨能源商機帶動下，明年電動車將持續火紅，繼續台股新主流產業，依目前全球電動車產業現況，甚至看到未來自駕車佈局，衍生的週邊汽車電子商機，將是消費電子的 7 倍，甚至有機會創下自 PC、手機以來最大科技錢潮，台廠相關供應鏈已趁勢崛起，重點廠商正摩拳擦掌，有望帶動國內電子股迎接下一波多頭榮景。

元宇宙創智慧財 台股基金超前部署

更值得一提的是，近來元宇宙話題夯，在元宇宙 Meta 帶頭領軍下，元宇宙在未來十年，將觸及十億人，達數千億美元之數位商務，它所涵蓋的基礎建設、3D 介面、體驗、空間運算、虛擬實境、擴增實境、延展實境等技術，背後潛在商機十分龐大，創造現實、虛擬並存的新境界，不僅是互聯網下一個新趨勢，更將人類邁入新經濟或稱元經濟時代來臨。

根據彭博預估：2030 年市場規模可爆增至 1.5 兆美元，年均複合成長率高達 253%，元宇宙將是科技大趨勢，每一階段的技術突破，將加速推動元宇宙持續迭代創新，預估台股的元宇宙族群，將是 2022 年台股不可逆的大趨勢股，整體來看台股，2022 年新科技應用商機齊發，創造無數新商機出線，現階段加碼績優台股基金，有望創造長線爆發潛力。