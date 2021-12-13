電子、航運無力撐盤 台股急跌58點收17767點失守5日線

美股持續衝高，台股今 (13) 日一度漲近百點，站上 17900 點關卡，但電子權值股續航力不足，航運等傳產族群也後繼無力，指數尾盤湧現賣壓，終場急挫 58.66 點或 0.33%，收在 17767.6 點，摜破 5 日線，成交值 2825.95 億元。

中小型股今天表現不俗，櫃買指數終場逆勢上漲 0.58 點或 0.25%，收在 230.98 點，成交值 956.32 億元，上市櫃成交值合計 3782.27 億元。

權王台積電今天開高漲至 610 元，終場翻黑收 601 元，聯電跌幅也擴大至 1%，終場收 62.8 元，晶圓代工廠世界、力積電終場均下跌逾 2%。電子股漲跌互見，大立光、欣興、南亞科等賣壓偏重，國巨、矽力 - KY、瑞昱等則在盤上表現。

航運股今天引發多空交戰，貨櫃三雄中以陽明漲勢最為強勁，萬海漲多拉回下挫 4%，長榮則收平盤；航空雙雄翻空，華航、長榮航終場均重摔逾 5%，其他運輸股如遠雄港、慧洋 - KY、志信、台航等仍獲資金點火。

觀察焦點個股，金寶近 5 個交易日已獲外資大買 1.7 萬張，今天多頭再度發動攻勢，助攻金寶股價直奔漲停，達 15.4 元，為近 7 個月以來新高；記憶體模組廠十銓 11 月營收月增 17.94%，年增 33%，寫近 11 個月與歷年同期新高，今天股價同步亮燈漲停，達 49 元。

生醫股仍為買盤焦點，泰福 - KY 旗下產品有望取得美國藥證，激勵股價鎖在漲停 74.4 元，藥華藥也再度亮燈漲停，股價來到 396 元，皇將、生華科、益安均攻上漲停板，此外，ABC-KY、博晟生醫、順藥、杏國漲勢都相當凌厲。