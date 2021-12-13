〈台股盤中〉量能不足追價無力 開高震盪回測五日線

美股上周五全面反彈，台股今 (13) 由電子三雄領軍走強，鋼鐵族群展開補漲行情，元宇宙、低軌衛星概念股再發燙，但在市場觀望氛圍濃厚下，指數上攻無力，開高震盪，回測五日線，預估今日成交量約 2800 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤一度站上 610 元後，朝平盤靠攏，力守盤上，鴻海同樣在平盤附近震盪，電子三雄中以聯發科表現最強勢、漲幅超過 0.9%；矽力 - KY、聯詠也有超過 3% 的漲幅，但台達電、聯電、廣達、欣興表現弱勢，在盤下遊走。

低軌衛星概念股表現火熱，金寶、昇達科、萬泰科同步攻上漲停板，耀登大漲 7%，穩懋、仲琦、昇貿均漲逾 3%。

元宇宙概念股再度發燒，技嘉飆漲超過半根停板，光磊上漲超過 4%，聯詠、大眾控、創王、位速、緯穎表現也都不俗。

鋼鐵族群展開補漲行情，中鴻狂飆 6%，春雨、允強、威致、海光、春源、燁輝都上漲超過 3%，新鋼、中鋼構、運錩、彰源、燁興、大成鋼表現也都相當強勢。

國泰證期分析師蔡明翰指出，大盤雖小幅開高，但量能維持低迷，顯示市場氣氛觀望、多空不明，後續觀察疫情、Fed 動態，若美股科技股轉強，可望帶動外資買超台股電子股，短線估維持五日線、17800 點附近震盪整理。