〈和碩法說〉Q4營運攀今年高峰 筆電出貨估持平Q3

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (11) 日召開法說，總經理暨執行長廖賜政表示，第四季料況逐步改善，認為三大產品線出貨可望維持高檔，營運也將同步攀上全年高峰，和碩則估，本季筆電出貨將持平上季，桌機主板則將季減約 20-30%，全年可望持平或較去年小幅成長。

廖賜政表示，除供應鏈料況逐步改善外，第四季客戶也在調整產品線，預期部分筆電調整的料件將可轉往供應其他非筆電、通訊等產品，帶動整體出貨、營收成長。

回顧今年營運，廖賜政坦言，今年營運受金融資產評價影響程度大，不如預期，加上持續在全球各地投資，導致營業費用提高，營收也受上半年通訊產品拖累，但依目前情況評估，認為第四季營運將優於第三季。

展望明年，廖賜政表示，資訊產品過去兩年在疫情帶動下，出貨強勁成長，但隨著疫情趨緩、人類生活回到常態，預期成長幅度將大幅收斂，不過包含通訊、寬頻裝置、IoT、車載、元宇宙等產品出貨都可望成長，成為明年成長動能。

和碩 10 月就受上月季底基期較高影響，三大產品線出貨均小幅下滑，單月營收 1379.87 億元，月減 7.42%、年減 0.09%，連兩個月站穩千億元大關，為今年單月次高，累計前 10 個月營收達 9496.89 億元，年減 12.07%。