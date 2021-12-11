〈美股熱門股〉博通Q4財報超預期漲逾8% AMC兩高層大賣股跌近7%

博通 Q4 財報利多 大漲 8.27%

蘋果晶片供應大廠博通 (AVGO-US) 在亮眼財報與財測、配息計畫以及執行 100 億美元庫藏股喜訊下，有逾半數華爾街分析師上調該公司的目標價，激勵博通周五（10 日）大漲 8.27% 至每股 631.68 美元。

博通第四季（截至 10/31）營收增加 15% 至 74.07 億美元，按非一般公認會計準則（non-GAAP）每股獲利報 7.81 美元，皆優於分析師預估的 73.6 億美元與 7.74 美元。

博通預估，2022 會計年度第一季營收約 76 億美元，優於分析師預估的 72.5 億美元。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，博通在其核心市場享有穩健的上行空間同時，也考慮到如何積極管理訂單和需求，最大限度減少客戶囤貨的風險，該公司能訂單見度很高，而且可能更加穩定。Rasgon 給予該股「優於大盤」（Outperform）評等，將目標價從每股 560 美元上調至每股 725 美元。

Citi Research 分析師 Christopher Danley 表示，由於企業與雲端市場的強勁表現，博通的網路與儲存商品將保持良好需求，給予該股「買入」評等，目標價從每股 585 美元上調至每股 685 美元。

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 認為，雖然該公司短期業績與預期一致，但提供的紮實財務指引將使網路業務全面啟動，而雲端運算與企業業務將在 5G 浪潮中加速，給予「正向」（Positive）評等，目標價訂為每股 680 美元。

其他投資機構如瑞穗、Jefferies 皆給予博通「買入」（Buy）評等，目標價分別訂在每股 665 與 720 美元，其中瑞穗分析師預估博通的庫藏股規模應該在 60 億至 80 億美元之間，而 Jefferies 分析師則預料該公司將在 2022 會計年度向股東返還超過 100% 的淨利。

在研究博通股票的 32 位分析師中，有 27 位給予買入評等，4 位評為「持有」（Hold），1 位評為「賣出」（Sell），另外有 18 家機構上調目標價，平均目標價為每股 664.72 美元，高於先前的每股 578.93 美元。

AMC 兩高層大賣股票 挫跌 6.86%

美國連鎖電影業 AMC(AMC-US) 周五股價公司兩名高層在本周拋售股票消息影響，下跌 6.86% 至每股 27.44 美元，盤後股價續跌。

美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，AMC 執行長 Adam Aron 周二（7 日）以每股 30.86 美元的價格出售 31.25 萬股，套現 960 萬美元，目前持有約 9.6 萬股，不包含未來可發行、基於業績目標的約 290 萬股。

而 AMC 財務長 Sean Goodman 則是一共出售 18,316 股，套現 56.5 萬美元，不包含其持有約 29.6 萬股替公司貢獻而獲得的股票，以及 29.3 萬股與業績目標相關的股票。

Aron 最近宣布董事會批准一項針對高層的新股票政策，要求他們持有一定數量的公司股票。根據新政策，執行長必須持有相當於至少 8 年薪水的股票，財務長則需持有相當於 6 年薪水的股票，Goodman 的限制型股票符合這一要求。AMC 發言人對此拒絕置評。

Wedbush 分析師 Alicia Reese 認為，Aron 會在年底前平倉 AMC 部份股票，不過在近兩月出售的程度會讓許多投資人措手不及。