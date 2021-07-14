劇情急轉直下 博通收購SAS談判宣告破裂

近年積極併購的博通 (AVGO-US) 周一才傳出與商用分析軟體 SAS Institute 洽談收購交易，不料周二 (13 日) 突然傳出破局，原因是 SAS 創辦人改變主意決定不把公司賣給博通。

華爾街日報 (WSJ) 周二引述知情人士報導，SAS 兩位創辦人 Jim Goodnight 與 John Sall 改變主意後，博通收購 SAS 的談判已宣告破局。

一些知情人士表示，部分 SAS 員工認為該公司非常適合博通以效率為中心的企業文化。 總部位於北卡羅來納州的 SAS 與在地文化緊密結合為人所知，園區設施包含瑜伽工作室、飛盤高爾夫球場等。

SAS 原先潛在收購價值落在 150 億至 200 億美元之間，此價碼包括承擔的債務，並會依據資產負債表上的現金進行調整。SAS 主要銷售商業數據分析、管理的軟體。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 一直希望推動業務多元化發展，並計劃擴大利潤豐厚的軟體領域版圖。陳福陽今年早些時候表示，若公司在本會計年度結束前未進行收購，將考慮庫藏股回購，並可能償還債務。

2018 年博通以約 190 億美元的價格收購 IT 管理軟體 CA Technologies ，隔年再以約 107 億美元收購防毒軟體業者 Symantec 的企業業務。

博通收購 CA Technologies 後增加企業軟體產品，以吸引企業客戶並與微軟等公司競爭，目前軟體收入約占博通總收入的 28%。