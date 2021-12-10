金管會一步一腳印推永續金融 行政院設五大淨零工作圈

金管會今 (10) 日於金融研訓院舉辦「永續金融研討會」，邀請相關部會及單位分享推動永續金融的實務作法，主委黃天牧表示，將一步一腳印、行穩致遠，推動我國永續金融發展。而行政院則是已建立五大淨零工作圈。

黃天牧致詞時表示，推動永續金融及因應氣候變遷，需要跨部會、跨領域、跨專業，甚至跨國際的整合，這是當前重要的發展方向，所以金融主管機關及金融機構都要以一步一腳印、行穩致遠的態度，踏實紮實的作法，落實永續金融及因應氣候變遷。

黃天牧認為，今天擬討論的建立資料庫、資訊揭露規範及氣候風險壓力測試等議題，均是當前重要實務問題，故本次研討會深具意義，並提醒金融機構，不宜以走捷徑或形式主義的方式推動，並以「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。」期望與會者鍥而不捨，持之以恆，共同推動我國永續金融。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫致詞表示，新冠疫情造成全球重大衝擊，幸有解藥疫苗，然而氣候變遷沒有解藥。林子倫除分享 COP26 氣候高峰會的最新發展外，並提到各產業都會面臨轉型風險，行政院已建立淨零工作圈，分「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等五大工作圈進行淨零排放路徑評估及藍圖規劃，綠色金融是關鍵因素，期望透過跨領域共同努力，達成淨零碳排目標。